Festa di Sant’Efisio,  in vendita i biglietti per le cinque tribune 

Sono in vendita da oggi i quasi 1.900 biglietti per assistere dalle tribune alla processione del 1° maggio per la 369ª Festa di Sant'Efisio.

I prezzi

La tribuna n° 1 è in via Roma, lato Palazzo Vivanet con vista su Piazza Matteotti. È coperta, e ha 381 posti a sedere il cui costo è di 40 euro; la numero due, scoperta, è in piazza Matteotti, con vista verso la stazione ferroviaria: la spesa è di 30 euro e i posti disponibili sono 550. In via Roma ce n’è un’altra, la numero 3, lato piazza Matteotti, e guarda Palazzo Vivanet. I posti in vendita sono 252 al prezzo di 45 euro l’uno. Stesso prezzo della numero 4, lato piazza Matteotti, di fronte al Municipio. È coperta e dispone di 313 posti a un costo di 45 euro. La tribuna numero 5 si trova sul lato del Palazzo civico e guarda verso piazza Matteotti: ha 50 posti ed è riservata alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, che non pagheranno nulla. La numero 6, infine, è scoperta e sarà montata in piazza del Carmine, con vista su viale Trieste: per ciascuno dei 381 posti a sedere la spesa è di 30 euro.

La Festa di Sant’Efisio non è solo la più grande manifestazione religiosa, della cultura e dell’identità della Sardegna ma è, soprattutto, una promessa solenne fatta l’11 luglio 1652 dalla città al suo protettore. Il clou è il primo maggio, con la grande processione, ma i riti partono il 25 aprile con la sistemazione del cocchio all’interno della chiesetta di Stampace: il 29 avviene la consegna delle bandiere, il 30 la vestizione del simulacro con gli abiti di gala e l’intronizzazione nel cocchio. La mattina del primo maggio c’è la grande sfilata e, alle 12, l’uscita del cocchio dalla chiesa e il pellegrinaggio verso Giorgino e poi, dopo la sostituzione del cocchio e i cambi d’abito, il viaggio sino a La Maddalena spiaggia, poi la tappa a Villa d’Orri, a Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Nora. Il 4 maggio il rientro del Santo in città.

L’alter Nos quest’anno sarà la consigliera comunale Marzia Cilloccu.

Per informazioni sulle modalità d’acquisto dei biglietti ci si può rivolgere al Box Office, in viale Regina Margherita 43 (telefono 070-657428, sito internet www.boxofficesardegna.it o, via email, all'indirizzo di posta elettronica info@boxofficesardegna.it).

RIPRODUZIONE RISERVATA