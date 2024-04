Festa di Sant’Efisio, in forse i balli in piazza del Carmine 

Per Sant’Efisio non ci saranno tribune lungo le vie del centro e per la stessa ragione sono in forse i balli in piazza del Carmine per le serate del 30 aprile e 1 maggio.

La notizia circola da giorni tra i gruppi folk regionali, che dovrebbero partecipare al tradizionale appuntamento, e ieri è stata confermata dal direttore generale del Comune, Giantonio Sau: «Purtroppo non è stato possibile installare come da prassi il palco in Piazza del Carmine a causa di problemi tecnici contabili (la gara è andata deserta perché i fondi stanziati erano insufficienti, ndr) che non hanno consentito di poter far seguire un adeguato impegno di spesa», spiega.

Tutto compromesso? Non è detto. «Comprendiamo il dispiacere dei gruppi folk di tutta la Sardegna e per questo ci batteremo da qui ai prossimi dieci giorni per trovare una soluzione al riguardo. Faremo di tutto per garantire i balli a cui tutti sono affezionati, mentre gli eventi a Palazzo Civico dei giorni 2, 3 e 4 si svolgeranno regolarmente».

Quest'anno sfileranno 2.500 persone in rappresentanza di 85 associazioni culturali e folkloriche. La processione avrà come colonna sonora i canti dei rosari e i gòcius in onore di Sant'Efisio, eseguiti principalmente in lingua sarda. L'atmosfera sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di 5 gruppi di suonatori di strumenti tradizionali come le launeddas e i sulitus, che coinvolgeranno il pubblico con le loro melodie suggestive.

