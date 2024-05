Festa di Sant’Efisio, il Martire sconfigge anche il maltempo  

«Non ci hanno fermato le alluvioni, le bombe e i virus, figuriamoci se poteva frenarci la pioggia». Andrea Loi, presidente dell'Arciconfraternita del Gonfalone, lo ha detto forte e chiaro a Palazzo Bacaredda di fronte all’Alter Nos e alla commissaria. Per Sant’Efisio ci vuole fede e speranza, la stessa che mercoledì mattina hanno avuto i gruppi folk arrivati da tutta la Sardegna, i cavalieri, le tracas, i confratelli, migliaia di cagliaritani e turisti che hanno assistito al mix di fede e tradizione. La mattina non era iniziata nei migliore dei modi, il brutto tempo rischiava di limitare la processione più bella della Sardegna. Poi il miracolo del Martire guerriero si è materializzato e il sole ha fatto da cornice alla tempesta di colori, suoni profumi ed emozioni. Ed è stata festa, per la 368° volta.

La grande incertezza

La giornata in viale Sant’Ignazio, nel cortile dell’istituto salesiano, inizia presto, verso le 7, con l’arrivo dei primi pullman sotto una pioggerella fitta e intensa. Nelle aule scolastiche trasformate in spogliatoi, gli uomini e le donne indossano i vestiti della tradizione. Pane carasau , formaggi, maialetto, birra e vino per affrontare le fatiche della sfilata. Ma c'è anche chi prega e chi canta, accompagnato dal suono delle launeddas, prima della benedizione di don Angelo Santorsola che darà il via alla manifestazione. Le invocazioni sono tutte perché la giornata schiarisca. Troppo rischioso camminare sotto l’acqua con l’incognita di rovinare gli abiti della tradizione. «Con questo tempo non possiamo sfilare, si rovinerebbe il broccato di saietta (l’ abito elegante indossato per le feste)», dice Luisa Picciau del gruppo di Selargius. «Abbiamo fatto un grande lavoro per recuperare un paramento sacro di oltre 100 anni, con la pioggia si distruggerebbe». Sotto la tettoia all’ingresso, Paola Boccoli con addosso il vestito di Settimo San Pietro, coccola la figlia Lilia Elisa di appena sei mesi, una delle più giovani partecipanti alla sfilata. «Prendo parte alla manifestazione da quando avevo la sua età», afferma la mamma. Ottavio Nieddu, motore propulsore della festa, mantiene la calma e pensa al piano B. Non ce n’è bisogno, alle 9,30 le nuvole lasciano posto al sole e la manifestazione può iniziare.

L’Alter Nos

Con la fine della pioggia, contemporaneamente all’inizio della sfilata, l’Alter Nos Giovanni Battista Ena, nel suo impeccabile frac, in sella al cavallo dell’Esercito, entra a Palazzo Bacaredda. Le foto di rito poi l’altro passaggio fondamentale: la consegna della fascia tricolore e del Toson d’oro. Per un giorno avrà gli stessi poteri del sindaco, rappresentato in questo periodo dalla commissaria Luisa Anna Marras. Che ricorda la sua grande amica Linetta Serri, politica di spessore deceduta un mese fa. «Il primo maggio è anche la Festa del lavoro, due termini che difficilmente riusciamo a far stare insieme dopo l’ennesima morte». Poi l’Alter Nos, emozionato e acclamato dalla folla, affronta a piedi la salita del largo Carlo Felice e raggiunge la chiesetta di Sant’Efisio.

La messa

Alle 11 il suono delle launeddas di Luigi Lai annuncia l’ingresso dell’Alter Nos, del terzo guardiano e del presidente dell’arciconfraternita nella chiesa di Sant’Efisio per la messa celebrata da don Franco Matta. Dopo il rito i delicati preparativi per l’uscita del cocchio dalla piazzetta del tempio diretto in via Roma.

Pioggia di petali

Dopo le i primi miliziani a cavallo arrivano in via Roma, coperta di petali di rose. A seguire il cocchio con il Santo, l’apertura della teca e il suono delle sirene delle navi. Inizia il pellegrinaggio che si concluderà domani, con il rientro del santo nella “sua” chiesa di Stampace e lo scioglimento del voto.

Quaderno per il Santo

L’Unione Sarda e l’artista cagliaritana Mara Damiani celebrano Sant’Efisio con due iniziative: una è l’allestimento nelle vetrine della Rinascente nel capoluogo, l’altra prevede, sino al 6 maggio, la distribuzione con il quotidiano di un quaderno dedicato alla Festa in onore del Martire.

RIPRODUZIONE RISERVATA