Festa di Sant’Antonio  tra fuochi e maschere: tutto pronto per il rito 

A Macomer, nella piazzetta antistante l’antica chiesetta di Santa Croce, dopo l’accensione di “sa tuva” con la benedizione con l’acqua lustrale e la messa celebrata da padre Andrea Rossi, escono le maschere con Donna Zenobia. Fatto che dà il via al carnevale vero e proprio, organizzato dalla cooperativa Esedra e dalla Pro Loco, in collaborazione col Comune e l’associazione Maart. Per il 4 febbraio è prevista una grande manifestazione con la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna e del Trentino. La madrina della manifestazione è la cantante folk, Maria Giovanna Cherchi. Nel Marghine c’è grande attesa a Silanus, dove Sant’Antonio abate è anche il patrono. Non si accende la “tuva”, ma due giganteschi falò. L’attrazione principale della festa di Silanus sono i fuochi artificiali (inizio stasera alle ore 20) e la cena in piazza per tutti. È festa a Birori, Borore, Noragugume, Dualchi, Bolotana, Sindia e Lei. A Bortigali, invece, Sant’Antonio viene festeggiato la settimana successiva.

A Mamoiada domani e il 17 gennaio si festeggerà attorno ai fuochi con Mamuthones e Issohadores. Un evento ereditato dalla storia della comunità, che ne fa intuire l’arcaicità. «Nel nostro paese - dice il sindaco Luciano Barone - abbiamo mediamente una quarantina di fuochi, quest’anno ce ne aspettiamo di meno a causa dei lutti». Si inizia domani con la benedizione del falò di Santa Maria. «Ogni responsabile del fuoco - spiega Barone - prende le braci ardenti per accedere il falò del proprio rione». Alle 14 il paese viene diviso in due sezioni: una più storica e una nuova e le associazioni delle maschere Atzeni e Pro Loco, dopo aver dato il via con il rito della vestizione, si dirigono nei rioni per danzare intorno ai fuochi. Il 17 i comitati spontanei offriranno dolci tipici e vino.

Sant’Antonio abate, patrono del bestiame, è venerato da pastori e agricoltori e invocato contro le pestilenze. La festa in onore di Sant’Antoni ‘e su fogu è una delle più antiche dell’Isola. Dalla Barbagia al Marghine, alla Baronia, ovunque fervono i preparativi per il falò. La festa segna l’inizio del carnevale, con la prima uscita delle maschere tradizionali. Domani pomeriggio Boes, Merdules e Filonzana escono ad Ottana, quando nella piazza di San Nicola viene accesa “sa tuva” dopo la benedizione impartita dal parroco don Pietro Borrotzu.

Mamoiada

Nel Marghine

Baronia

Anche in alta Baronia domani sera si rinnova il rito dell’accensione del fuoco. La ricorrenza resta una delle feste religiose più sentite. Lo dimostra il grande impegno profuso per l’allestimento dei falò con la raccolta delle frasche che poi vengono convogliate nelle piazze. Torpè è il paese dove la festa diventa anche una forma d’arte con i vari gruppi che disegnano i carichi di frasche a forma di nave, sfilano in processione prima di essere scaricate nel piazzale del centro polivalente dove all’imbrunire si innescano le fiamme. A Siniscola appuntamento nella piazza dedicata al santo: dopo la messa e la benedizione, prende il via il rito con tanti dolci e buon vino. A Posada ricorre anche la festa del patrono. Alle 17 nella chiesa medievale la messa solenne con la benedizione di “Sos coconeddos”, i dolci tipici della festa. Poi il fuoco.

