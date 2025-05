Festa di Santa Vitalia,  dopo ben 41 anni rinasce il comitato  

Il comitato Santa Vitalia 2025 si è ufficialmente presentato ai cittadini e alle associazioni di Serrenti. Era dal 1984, anno in cui venne costituita la Pro Loco, che il paese era privo di un comitato dedicato all’organizzazione della festa più attesa dell’anno. Il nuovo gruppo, nato da poco più di un mese, coinvolge le classi 1975 e 1985, convocate ufficialmente tramite una lettera del parroco don Alberto Peddis, che ha poi delegato l’incarico di presiedere e organizzare il comitato al presidente in carica, Daniele Pasci. «Dopo anni di tentativi vani – dice Andrea Campo, segretario del comitato – possiamo finalmente affermare di essere riusciti a costituire il comitato per i festeggiamenti di Santa Vitalia. Consideriamo questo un punto di svolta per il paese, che non sarebbe stato possibile senza la fondamentale collaborazione di don Alberto, che durante tutto questo periodo ha continuato a onorarci della sua presenza e del suo costante supporto». Durante l’assemblea, il 9 maggio scorso, che ha visto una partecipazione numerosa, è emersa la necessità di un forte e concreto sostegno anche da parte dell’amministrazione comunale, soprattutto in un anno particolarmente importante per la festa del paese in cui ci si attende la presenza di numerosi pellegrini. La diocesi di Cagliari infatti, ha nominato la Chiesa di Santa Vitalia Santuario Giubilare. «Pur consapevoli delle difficoltà – ha sottolineato Pasci – ci affacciamo a questo percorso con determinazione, spirito di servizio e il desiderio di fare qualcosa di bello per Serrenti».

