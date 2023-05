Festa di Santa Rosa, sabato pellegrinaggio 

Dopo gli anni di stop e restrizioni del Covid, torna l’appuntamento con la festa di Santa Rosa, compresa la passeggiata verso la chiesetta campestre prevista nel fine settimana.

Tutto organizzato dalla Pro Loco con la parrocchia Maria Vergine Assunta, e il patrocinio del Comune: si parte sabato alle 8.30 con il raduno dei partecipanti in via Venezia, all’angolo con via San Martino, poi la passeggiata lungo la campagna con la scorta della Polizia locale. Alle 10.30 l’arrivo nella chiesetta di Santa Rosa, dove è in programma un piccolo rinfresco per i fedeli. A mezzogiorno la messa che sarà celebrata da don Sergio Manunza, un’ora dopo il pranzo con piatti tipici, e nel pomeriggio musica e intrattenimento, oltre alle visite alla chiesa e al sito archeologico.

Festeggiamenti che quest’anno proseguiranno anche la mattina di domenica, sino al pranzo finale per i presenti.

