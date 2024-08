Festa di Santa Rosa, fondi per la strada dei pellegrini 

C’è anche la manutenzione della strada che conduce alla chiesetta campestre di Santa Rosa nell’elenco delle risorse distribuite con l’ultima manovra finanziaria approvata dal Consiglio comunale di Selargius con l’assestamento del bilancio.

Ottantamila euro in tutto dedicati alla riqualificazione straordinaria dell’arteria di campagna che ogni anno viene percorsa all’inizio di giugno dal corteo dei pellegrini in occasione della festa di Santa Rosa.

Fondi che si sommano agli altri stanziati per la viabilità: 116mila euro sono destinati alle strade cittadine all’interno di un accordo quadro che consentirà di intervenire per le urgenze, 113mila circa per le arterie della lottizzazione Bia ‘e Pauli, altri 200mila per la manutenzione delle strade rurali, nello specifico per il collegamento comunale Selargius-Sestu.

Nella lista che spalma il tesoretto di 6 milioni circa c’è anche la manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione di via Sant’Olimpia, insieme ai fondi - 385mila - per il restyling delle scuole materne di via Bixio e via Bellini, e alle 65mila euro dedicati per l’asilo nido di Is Corrias che - vista la manutenzione ancora in corso con fondi comunali e del Pnrr - non riaprirà i cancelli neanche il prossimo anno scolastico.

RIPRODUZIONE RISERVATA