Festa di Santa Mariaquas: fede, tradizione e musica 

Appuntamento con la tradizione: da domani a martedì tornano i festeggiamenti in onore di Santa Mariaquas, patrona della diocesi di Ales-Terralba e compatrona di Sardara. Un ricco programma di iniziative religiose e civili allestito dal comitato, composto dai cinquantenni del paese, appuntamenti che si svolgeranno in parte nel centro abitato e in parte nella località termale di Santa Mariaquas, dove si trova il piccolo santuario diocesano dedicato alla Vergine delle Acque.

«È la ricorrenza – ricorda l’assessore alla Cultura, Antonio Mameli – più attesa dell’anno, occasione di rientro degli emigrati. È anche una delle principali festività religiose del Medio Campidano, l’edizione 2025 è nel cartellone della Regione degli eventi della tradizione identitaria, premiata con un contributo di 25mila euro, la stessa somma messa disposizione dal Comune». Il presidente del comitato, Gionata Serra, illustra le novità: «Fra tutte il trasferimento di spettacoli e degustazioni dall’area termale al campo sportivo di via Temo. Per la prima volta avremo ospiti i ragazzi di Intercultura di Guspini, in processione con i loro costumi tradizionali». Si parte domani, alle 18,30 con la processione della Vergine dalla parrocchia dell’Assunta al santuario delle terme. Lunedì, alle 17.30, la concelebrazione della messa dei sacerdoti della diocesi nell’anfiteatro, presieduta dall’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni. Martedi, alle 17.30, la fiaccolata del rientro a Sardara. Tutte le sere, dalle 22, spettacoli musicali e concerti al campo sportivo, alle 18 di oggi, “La piazza magica” per i bambini. ( s. r. )

