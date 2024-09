Festa di santa Maria fra tradizione e musica  

Quella di santa Maria è una delle festività più sentite della comunità. Da martedì a lunedì 9 sono in programma celebrazioni religiose e manifestazioni civili. Tra le funzioni più importanti la vestizione del simulacro a cura delle prioresse di santa Maria in Cappelledda che si terrà martedì, quando è prevista anche la benedizione dello stendardo e il passaggio di consegna al nuovo comitato, con la processione e intronizzazione in Cattedrale. Sabato 7 alle 18.30 la celebrazione della messa solenne presieduta dall’arcivescovo Roberto Carboni, a seguire la processione verso la chiesa di Santa Maria. Alle 22.30 “Tributo a De Andrè”. Domenica 8 in occasione della natività della Beata Vergine Maria alle 10.30 si terrà la processione dalla chiesa di santa Maria in Cattedrale, alle 11 messa con panegirico di don Emmanuele Deidda, parroco della Cattedrale. Alle 20 la sagra della vitella arrosto, alle 22.30 spettacolo dei Bertas. Lunedì 9 alle 19 la celebrazione della messa nel piazzale della chiesa di Santa Maria, presieduta dal cardinale Arrigo Miglio. Alle 21 spettacolo pirotecnico. ( s.c. )

