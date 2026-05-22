Festa di Santa Maria ’e Mare, doppia mostra per i 50 anni 

Una mostra d’arte che coinvolge decine di artisti e una collettiva fotografica celebrano i 50 anni dal culto ritrovato di Santa Maria ’e Mare a Orosei. Oggi l’inaugurazione alle 18.30 con un evento nella sala consiliare del Comune dove sono previsti gli interventi di Carmen Deidda, presidente del Centro studi Guiso, della sindaca Elisa farris e di Alessandro Piras, del comitato Santa Maria ’e Mare. Relatori Giuseppina Manca, Gabriele Agus e Bobore Frau. La mostra d’arte è al Montegranatico, l’altra nel museo di via Musio. Entrambe aprono al pubblico dalle 18 alle 22 nei giorni feriali, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 22 nei festivi. La mostra si concluderà il 2 giugno.

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