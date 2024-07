Festa di santa Margherita, tre giorni fra fede e musica 

Da venerdì a domenica, a Villaurbana, sono in programma i festeggiamenti in onore della patrona Santa Margherita. L’organizzazione è a cura del Comitato che riunisce le classi del 1974, 1984 e 1994. Per i riti religiosi, venerdì alle 18, è in programma la messa vespertina, presieduta dal vescovo di Ozieri monsignor Corrado Melis; a seguire la processione, accompagnata dai costumi tradizionali, dai cavalieri e il gruppo fucilieri, dalle confraternite di Villaurbana e dei paesi vicini, dalle launeddas di Luca Loria, Roberto Carrus e Simone Sardu, dall’organetto di Elia Zucca e dalla fisarmonica di Geremia Zucca.

Per i festeggiamenti civili, alle 21, “Villamix – International Music Festival”, con i Dj Lauretta, Matthew Mas, Luca Testa (da Torino), Kaufman (da Berlino) e Cristiano Vinci. Sabato, alle 10, la processione, accompagnata dalle fisarmoniche di Maurizio Setzu, Paolo Raga e Geremia Zucca, dall’organetto di Luca Fadda e Elia Zucca; subito dopo la messa con il coro polifonico “Ghentiana” di Ruinas. In serata il clou, alle 22, con il concerto di Elettra Lamborghini a ingresso libero. Dopo la mezzanotte “After Party” con dj Dario Sarais, con Lady Ross Vodkalist “guest star”. Domenica, dalle 17.30 giochi e animazione per bambini e ragazzi con il gruppo “Happy Island”. Alle 21.15 balli e canti tradizionali con Nicola Melas (voce), Lorenzo Mele (chitarra) e Luca Fadda (organetto). Alle 22 lo spettacolo di cabaret “Per essere sicuro!” di “Pino e gli Anticorpi”. ( g.pa. )

