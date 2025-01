Festa di Santa Greca, folla commossa  nel ricordo del martirio  

Ieri mattina il cielo coperto è improvvisamente diventato terso, il miracolo di Santa Greca si è rinnovato e alle 11, all’uscita dalla chiesa della processione che ha accompagnato il simulacro di gennaio, le nuvole hanno fatto spazio a un bel sole.

Il corteo, aperto dagli stendardi dei comitati femminili, è stato seguito dalle tre confraternite Santissimo Sacramento, Santa Croce e Santa Greca Vergine Martire. Dietro di loro tre suonatrici di launeddas e il piccolo cocchio ligneo, trasportato da quattro confratelli, al cui interno era custodita la statua della Santa. Questo simulacro dagli abiti romani, diverso da quello portato in processione a maggio e settembre, esce dal santuario solo in occasione dei festeggiamenti invernali in ricordo del martirio. A chiudere il corteo don Andrea Lanero con i suoi chierichetti, i cinque obrieri, i rappresentanti delle istituzioni e una folta schiera di fedeli.

Greca, iscritta nella famosa enciclopedia dei santi, è morta martirizzata nel 304 d.C. e appartiene a quella schiera di santi antichi dei quali si conoscono con certezza soltanto il nome e il titolo. Il primo documento che attesta che sia esistita è un’iscrizione sepolcrale risalente al Quinto secolo.

Una fede antichissima, insomma, il cui miracolo più grande è quello di continuare a riunire, stupire e meravigliare migliaia di fedeli ogni anno. E la fede del popolo, prolungata per molti secoli, diventa cronaca.

