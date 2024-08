Gli esercenti del commercio ambulante hanno tempo fino al 10 settembre per presentare la domanda di partecipazione alla festa di santa Croce. Per partecipare all’assegnazione dei posteggi occorre inviare la domanda al Comune di Oristano. «Considerato che l’area del Foro Boario risulta interessata a lavori di riqualificazione, i posteggi saranno allestiti in via Duomo, nei pressi della chiesa di San Francesco», si legge in una nota del Palazzo degli Scolopi.

