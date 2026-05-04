Festa di San Simplicio, sei giorni di fede e divertimento 

Sei giorni di eventi religiosi e profani, è stato presentato ieri il programma de Sa Festa manna de Mesu Maju che rinnova la devozione al Santo patrono di Olbia e della Gallura. Svelato dal Comitato dei festeggiamenti, alla presenza del parroco della Basilica di San Simplicio, don Antonio Tamponi, del sindaco, Settimo Nizzi, e dell’assessora alla Cultura, Sabrina Serra, il calendario conferma tutti i riti della preghiera, che si aprono con il raduno delle bandiere ex voto e si chiudono con la processione del simulacro del Santo per le vie della città che hanno segnato il suo martirio, preceduta dalla solenne messa pontificale nel sagrato della chiesa, il 15 maggio che prende il via, alle prime luci dell'alba, con la Diana. Dal 12 al 17 maggio, in cartellone anche tanti appuntamenti di intrattenimento inaugurati dallo spettacolo di fuochi d'artificio a cascata sul golfo. Due le star della festa patronale, sul palco del parco Fausto Noce alle 22, il 14 maggio i New Trolls e il 16 maggio Mr Rain, anticipato dalla tradizionale Sagra delle cozze offerte dal Comitato. In programma, due spettacoli di cabaret, una serata di musica etnica con Maria Luisa Congiu e la finale della XV Remata dei mestieri. Confermati la rassegna del folklore, il concerto di musica popolare Mesu Maju in coro e il Palio della stella, 23esima edizione, il 17 maggio sul viale Isola Bianca, trasmesso in diretta su Videolina, come la messa pontificale e la processione.

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