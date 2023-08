Festa di San Sebastiano e sagra dei culurgionis 

Nel clou della stagione estiva la Barbagia di Seulo è in festa. Si susseguono gli appuntamenti tra processioni, specialità gastronomiche, musica, balli e tradizioni etnografiche con la passerella dei Costumi e delle Maschere tradizionali.

Oggi Seui celebra la devozione a San Sebastiano il tribuno di Diocleziano, martire della persecuzione anti cristiana, al quale venne concesso il supplizio, degno di un soldato, morire trafitto dalle frecce, insieme Santa Barbara patrona di chi incorre nel pericolo di morte improvvisa (in paese fino agli anni Cinquanta soprattutto gli operai della miniera di Corongiu). I simulacri dei Santi sono stati portati in processione nella chiesa campestre. Oggi alle 10 la messa cantata dal coro San Rocco. Dalle 22. l'esibizione del gruppo Cantos e ballos, seguito da dj Jarry, Domani la messa cantata dal coro Ardasai, alle 19.45 la processione con i simulacri lascerà la chiesa campestre e alle 20.30 attraverserà le vie del paese accompagnata dalle launeddas, gruppo folk Santa Lucia e le ministre degli stendardi; alle 22.30 al campetto il Trio etnico.

Mentre a Sadali oggi e domani va in scena la sagra de is culurgionis, la tipica pasta ripiena chiusa con il sigillo della spiga. Questa edizione vede il debutto organizzativo del nuovo direttivo della Pro Loco. Due giorni per partecipare a laboratori mostre e spettacoli. In piazza, oggi dalle 22 il concerto di Maria Giovanna Cherchi, a seguire Alterego e dj Fabree. Le novità di domani l'intrattenimento di Michele Angius, Drum & Sax, dalle 22 in piazza i Roosters. (p. m. r.)

