Festa di San Michele, patrono della Polizia Celebrazione di ringraziamento nella Cattedrale  

Una messa nella Cattedrale per la festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Ieri mattina, nella chiesa di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia, in piazza Palazzo, l’arcivescovo metropolita di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, insieme al cappellano territoriale della Polizia di Stato, don Eugenio Cocco e a don Marco Lai, ha officiato la celebrazione alla presenza delle autorità civili e militari della provincia.

Presenti anche degli agenti in rappresentanza di tutto il personale della questura, dei vari commissariati e delle diverse specialità. Ha preso la parola anche il questore, Paolo Rossi, che ha salutato e ringraziato tutti i poliziotti, per il loro impegno quotidiano nell’assolvimento del loro ruolo al servizio della collettività. Per il questore un momento particolare perché si tratta dell’ultima festa del patrono della Polizia: il prossimo febbraio andrà in pensione proprio da questore di Cagliari dopo oltre tre anni dal suo arrivo in città, nel novembre del 2020. (m. v.)

