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Serramanna.
01 ottobre 2026 alle 00:13

Festa di San Leonardo, mancano i volontari 

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Servono nuovi obrieri per la festa del patrono di Serramanna, San Leonardo. A lanciare l’appello è la presidente del comitato Patrizia Serra, che nell’imminenza dei festeggiamenti si rivolge ai serramannesi. «Il Comitato di San Leonardo comunica che siamo alla ricerca di nuovo componenti per entrare a far parte del nostro gruppo per rendere i festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono sempre più belli, sentiti e partecipati».

C’è la questua per la raccolta dei fondi da fare e per questo servono nuovi volontari. «Abbiamo bisogno di voi: non serve esperienza, serve solo voglia di fare, di stare insieme e di tenere vive le nostre tradizioni.Cerchiamo persone di qualunque età, giovani compresi, entrare nel comitato significa amicizia, collaborazione e la soddisfazione di fare qualcosa di importante per tutta la comunità di Serramanna».

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