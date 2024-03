Festa di San Giuseppe, launeddas e balli sardi 

Launeddas e balli sardi per la 67° edizione della Festa di San Giuseppe. La parrocchia di via Toti, a Pirri, si appresta a celebrare il proprio Santo patrono con l’entusiasmo di sempre. «Il programma è come al solito molto ricco», annuncia don Roberto Atzori, 65 anni, parroco a San Giuseppe dal 2005, nonché assistente regionale delle Confraternite delle Misericordie. «Anche se la ricorrenza coincide con un giorno lavorativo ci aspettiamo ugualmente una buona partecipazione».

Da oggi a lunedì, dalle 17,15, è previsto il consueto triduo di preghiera in onore del Santo con la recita del Rosario. Oggi dalle 18,30 è in programma anche l’attesissima serata dedicata ai balli sardi nel salone parrocchiale con Della Marianna, Davide Pudda e Fabio Onnis. Il clou dei festeggiamenti martedì 19 marzo: alle 8 la messa in suffragio dei soci; alle 17,15 il Rosario e i Vespri. A seguire, intorno alle 18, la messa solenne animata dal coro L’Accademia della parrocchia. Al termine della funzione, alle 18,45, l’immancabile processione per le strade del quartiere (vie Toti, degli Stendardi, Alessandro III, Giussano, Toti) accompagnata dalle associazioni e dalla banda musicale San Giuseppe. Parteciperanno i suonatori di launeddas di Orlando Mascia, che saranno protagonisti anche del successivo concerto in chiesa.

La parrocchia di via Toti è stata fondata ufficialmente nel 1954. Il primo ottobre di quell’anno l’allora arcivescovo di Cagliari, Paolo Botto, emise infatti il decreto di erezione canonica della nuova parrocchia pirrese col titolo di San Giuseppe. Il 12 gennaio 1958 ci fu la posa della prima pietra. Ma solo il 29 gennaio 1966 fu possibile celebrare la prima messa nella nuova chiesa. Il primo parroco fu don Salvatore Casu.

RIPRODUZIONE RISERVATA