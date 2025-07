Festa di San Giovanni, ieri la processione con la “tracca” con la vela 

Sono le 21 passate quando, dopo avere attraversato la litoranea, partendo dal parco Parodi a Sant’Andrea, il corteo storico della festa di San Giovani Battista arriva in piazza IV Novembre.

Ad attenderlo ci sono tante persone, adulti e bambini, tutti con il naso all’insù ad ammirare la maestosa tracca a forma di vela decorata con mille stelline colorate che al buio, piena di luci, è ancora più suggestiva. Dentro ci sono le sette tracchere , le ragazze che senza sosta e senza quasi sentire la stanchezza cantano i goccius in sardo, le preghiere dedicate a San Giovanni.

Subito dietro in calesse l’obriere Nicola Deiana e l’obriera Andreina Pillai, elegantissimi ed emozionati. Li seguono i calessi trainati dai cavalli mentre a precedere tutti ci sono i gruppi folk. Niente spari e niente fuochi quest’anno, vietati per il forte vento di maestrale che ha accompagnato il corteo.

La giornata era cominciata dalla mattina con il bagno di folla nella chiesetta di Sant’Andrea per la messa celebrata da padre Simone Farci preceduta dalla processione nelle vie attorno.

E oggi sarà un giorno cruciale per il futuro della festa: entro mezzogiorno si saprà se ci sarà un nuovo obriere o se l’anno prossimo ci sarà uno stop ai festeggiamenti. In serata alle 18 in via Sciesa è in programma invece il taglio della torta e di uno dei bellissimi gateau donati dalle tracchere all’obriera. Gli altri saranno tagliati domani e mercoledì.

