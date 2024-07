Festa di San Giovanni Battista, divieti alle auto sulla litoranea  

Il programma della festa sarà presentato ufficialmente lunedì ma la Polizia locale ha già previsto tutte le modifiche al traffico per la Sagra di San Giovanni Battista che la prossima settimana passerà lungo via Leonardo da Vinci, in concomitanza con il rientro dei bagnanti dalle spiagge.

L’ordinanza è stata pubblicata ieri. Dalle 8 di sabato 27 alle 24 di domenica 28 e poi nei giorni 29, 30 e 31 luglio dalle 9 alle 24 sarà istituto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Sciesa, tra via Salandra e via Fiume e in via San Salvatore tra via Fiume e via Sciesa per consentire l’allestimento della tracca a forma di vela e lo svolgimento dei festeggiamenti.

Sabato 27 la sfilata con carri e calessi da via Fiume procederà verso Sant’Andrea passando per via Leonardo da Vinci dove dalle 19 sarà chiuso il traffico per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. Divieto di sosta poi in via Fiume, lato destro direzione piazza IV Novembre per garantire la sosta dei carri trainati dai cavalli. Domenica 28 il corteo farà il percorso inverso da Sant’Andrea a via Fiume con stessa chiusura dalle 19.Sempre sabato 27 dalle 18 alle 24 e domenica dalle 8 alle 24 chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, in entrambi i lati di piazza Sant’Andrea.

Giornata di passione anche ieri mattina sulla litoranea. Alcuni lavori su una caditoia all’altezza della rotatoria di via Marco Polo hanno mandato il traffico in tilt con lunghe code.

