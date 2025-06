Festa di San Giorgio martire tra duomo e chiesa campestre 

Tutto pronto a Dolianova per la festa di San Giorgio martire. Il comitato dei festeggiamenti ha definito il programma degli eventi civili e religiosi in programma domenica e lunedì prossimi. La festa richiama ogni anno numerosi fedeli da tutto il circondario dove il culto per il santo è molto diffuso.

Si parte domenica alle 10 con la messa solenne nella Cattedrale di San Pantaleo a cui seguirà la processione nelle vie del centro e la partenza del simulacro verso la chiesetta campestre edificata a 500 metri di altitudine a 9 km dal paese. L’arrivo è previsto per le 12, subito dopo ci sarà un pranzo comunitario. Nel pomeriggio, alle 16, il via ai balli a premio nel piazzale della chiesa a cura del fisarmonicista Antonio Tanca.

I festeggiamenti proseguiranno lunedì: alle 11 la processione intorno alla chiesetta di San Giorgio e la benedizione dei campi. Alle 16 l’intrattenimento musicale con la fisarmonica di Ireneo Massidda. Alle 18.30 la partenza del simulacro per il ritorno in paese. Prevista una sosta alle 19 a Sa Sarmenta come avveniva in passato. San Giorgio sarà accompagnato dalla Confraternita del Rosario, dai gruppi folk, i cavalieri e le note della banda del Circolo musicale parteollese. Gran finale alle 22 con uno spettacolo pirotecnico nel sagrato della Cattedrale.

Stasera intanto, nell’aula consiliare di Piazza Amendola, alle 19.30, sarà presentato ai cittadini il progetto di riqualificazione dell’area intorno alla chiesa di San Giorgio. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA