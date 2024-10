Festa di Roma, da Mereu a Marcias tutti i sardi in scena 

Il cinema Made in Sardegna apre la Festa del Cinema di Roma con “Berlinguer”, partecipa al MIA-Mercato Internazionale dell’Audiovisivo con Peter Marcias e Salvatore Mereu e ad Alice nella Città con “Balentes”, “Anime Galleggianti” e la serie tv “Nur”.

Il nostro cinema e l’animazione isolana tornano ad essere protagonisti della Festa del Cinema di Roma, dal 16 al 27 ottobre dando il via alle danze con “Berlinguer: la grande ambizione” di Andrea Segre, ma anche all’interno di Alice nelle città con altri due lungometraggi (“Balentes” e “Anime galleggianti”) e con una nuova serie futuristica (“Never too late”).

Sarà proprio il film di Segre, che racconta la vita dello storico leader sardo del Pci interpretato da Elio Germano, ad aprire la Festa del Cinema, per poi essere proiettato in anteprima nazionale a Sassari, sua città natale. L’opera parte dal 1973, quando Berlinguer sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi bulgari, fino all’assassinio nel 1978 del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro.

Anche quest’anno l’evento romano si aprirà con il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo (MIA), in programma dal 14 al 18 ottobre, entrato a pieno titolo nell’agenda internazionale degli appuntamenti dedicati ai professionisti del settore audiovisivo, che vedrà anche la partecipazione di Salvatore Mereu con “Alberi erranti e naufraghi” e di Peter Marcias con “Lo stato delle anime” nelle sessioni dedicate alle presentazioni di progetti in produzione. Sempre all’interno del MIA, il 15 ottobre, la Sardegna Film Commission presenterà le novità e le future linee di azione del progetto New Animation in Sardegna.

Non solo, il film di animazione “Balentes” di Giovanni Columbu parteciperà fuori concorso nella sezione Panorama. E sempre fuori concorso, ecco “Anime galleggianti” di Maria Giménéz Cavallo, viaggio attraverso la terra mistica dell’Isola ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Nella sezione Alice nella città, verrà presentata l’opera futuristica di Lorenzo Vignolo e Salvatore de Chirico, che attraverso la serie “Nur - Never too late”, parlano di una Sardegna ambientata nel 2046, quando l‘aria è diventata irrespirabile e il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno.

