Festa di Roma, arrivano le stelle Tre i sardi: Marcias, Gloria, Melis 

Quanta malinconia e spleen in questa diciottesima edizione della Festa di Roma che si apre mercoledì all'Auditorium Parco della Musica, un' ombra nera che pervade gran parte dei film italiani dove incontriamo affetti senili, una Capitale in preda a un caldo apocalittico, la tragedia di un uomo piccolo piccolo, storie tragiche di confine, disagi mentali dovuti al tempo che passa…

La memoria

Intanto in “Mi fanno male i capelli”, film in concorso di Roberta Torre, Alba Rohrwacher è Monica, una donna «che ha cominciato a dimenticare e cerca disperatamente qualcosa a cui aggrapparsi quando sente di perdere parte dei suoi ricordi. Lo trova», dice la stessa regista, «nei personaggi dei film di Monica Vitti, l'attrice che ha potuto essere tutte le donne possibili raccontandole con le loro debolezze e fragilità, nella loro parte comica e in quella tragica». A cercare di trattenere la Rohrwacher affetta dalla sindrome di Korsakoff, l'affettuoso marito Edoardo (Filippo Timi). E c'è chi dimentica anche ne “I limoni d'inverno” di Caterina Carone. È il caso di Pietro (Christian De Sica), professore in pensione che, complici i rispettivi terrazzi, si lega affettivamente con la dirimpettaia, la cinquantenne Eleonora (Teresa Saponangelo). Tra di loro un dialogo profondo che li unisce sempre di più e li aiuta fino a quando Pietro entrerà nel buio della smemoratezza.

Le stelle

È clima da finis mundi in “Te l'avevo detto” di Ginevra Elkann, una commedia nera, grottesca e soprattutto calda che passa a Grand Public con Valeria Bruni Tedeschi, Danny Huston, Greta Scacchi, Riccardo Scamarcio, Andrea Rossi, Alba Rohrwacher, Valeria Golino, Marisa Borini e Sofia Panizzi. In un gennaio romano che sembra agosto, le vite di un singolare sacerdote, di una donna tradita, di una ex pornostar e di un'anziana signora esplodono mostrando il peggio di sè. C'è poi “Cento domeniche” di e con Antonio Albanese nei panni di Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, una brava persona che gioca a bocce con gli amici, si prende cura della madre anziana, ha una ex moglie con cui è in ottimi rapporti ed Emilia, la sua unica e amatissima figlia. Quando quest'ultima gli annuncia che ha deciso di sposarsi, Antonio può finalmente coronare il suo sogno regalandole il ricevimento più bello possibile grazie ai risparmi di una vita. Ma in banca troverà una sorpresa. Ma c’è anche “Misericordia” di Emma Dante, “Mur” di Kasia Smutniak al suo esordio alla regia, “Dall'alto di una fredda torre” di Francesco Frangipane.

Dall’Isola

Come vi abbiamo già annunciato, sono tre i sardi che arrivano a Roma: il nuovo documentario del prolifico regista cagliaritano Peter Marcias su un secolo di lotte per il lavoro in selezione ufficiale al festival; l’opera prima di Ivana Gloria sul mito ovidiano di Dafne in apertura di Alice nella Città e un corto di animazione di Carolina Melis sui nostri ulivi millenari e la storia della Sardegna come evento speciale ad Alice nella Città.

RIPRODUZIONE RISERVATA