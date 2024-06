Festa di quartiere nell’asilo nido 

Una grande festa con i bambini e le famiglie, con il coinvolgimento degli abitanti del quartiere. Con le istituzioni e il personale delle cooperative affidatarie del servizio, venerdì sera nei giardini dell’asilo nido comunale in via de Cristoforis hanno festeggiato tutti insieme la fine dell’anno scolastico. E già si registra già un boom di iscrizioni in poche ore, in vista della ripresa delle attività a settembre.

Nuova vita

L’asilo comunale, in soli tre anni dopo una lunga chiusura, è ora un esempio virtuoso. «Vogliamo costruire il futuro della nostra comunità e mi fa piacere notare che abbiamo a che fare con una città sempre più vivace e partecipe», commenta il sindaco Graziano Milia. Aggiunge: «Quando abbiamo riaperto il nido ci sono state critiche, invece dopo appena tre anni è uno degli asili che funziona meglio in Sardegna. In una città che si rispetti, il parametro dei bambini da 3 ai 36 mesi che frequentano deve raggiungere il 33 per cento: eravamo sotto e ora siamo quasi al 40».

Iscrizioni aumentate

Il gradimento è anche nei numeri delle iscrizioni: 120 posti disponibili per l’anno appena concluso sono stati interamente occupati, e quelli per l’anno prossimo lo saranno altrettanto, viste le premesse. Lo conferma il fatto che in appena 24 ore si contano già 60 domande.

«Siamo orgogliosi del lavoro svolto finora», aggiunge l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, «il nido comunale è diventato un punto di riferimento per tante famiglie. La grande partecipazione alla festa finale e le numerose iscrizioni ne sono la prova. Continuiamo su questa strada, consapevoli di avere un'eccellenza di cui essere fieri non solo a livello cittadino, ma anche in tutta l’Isola. Per questo», conclude l’assessora, «ringrazio tutti coloro che quotidianamente lavorano con impegno e dedizione per il benessere dei bambini e delle loro famiglie».

Il successo è confermato dai genitori, come sottolinea Giovanni Manca di Nissa, papà della piccola Carlotta che ha frequentato l’asilo per due anni dopo la riapertura: «Bella esperienza, uno dei pochi asili che, a differenza di altri presenti in città, è realizzato con gli spazi a misura di bambino”.

Clima di comunità

La festa di fine anno ha visto la partecipazione di tutti: le cooperative che gestiscono il nido in co-progettazione, Cemea e La Clessidra, i loro referenti, tutte le maestre delle varie sezioni, le cuoche, i collaboratori. E naturalmente le famiglie, inclusi fratellini, sorelline e nonni, con l’invito esteso ai “vicini di casa” di via De Cristoforis, un gesto per rafforzare lo spirito di comunità.

Ma anche un modo per ringraziare il rione che, alla riapertura del 2021, ha accolto con entusiasmo la rinascita dell'asilo nido dopo un periodo di abbandono. Un clima di comunità che proseguirà anche con la struttura chiusa, grazie al libero accesso ai giardini dell’asilo durante i mesi estivi. Lì dove in futuro il Comune conta di organizzare anche piccoli spettacoli.

