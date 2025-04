Festa di primavera al parco dell’ex Vetreria 

Sabato prossimo dalle 9.45 alle 18 il parco dell’ex Vetreria di via Ampere ospiterà la Festa della Primavera 2025. Organizzato dal Servizio Parchi, verde e gestione faunistica del Comune e dalla Municipalità di Pirri, l’evento si articolerà in un convegno specialistico e una tavola rotonda. Contestualmente si terranno laboratori didattici e momenti di socializzazione dalle 10 alle 18, con la collaborazione delle associazioni. Infine, a partire dalle 16 tombolata ecologica dedicata agli over 65 nella Sala Corte.

Rispetto del verde

Si partirà dalla conoscenza dello patrimonio verde della città e dall’opportunità di rispettarlo, con poche e semplici regole. Il convegno sul tema “Vivere la sostenibilità: le città verdi”, introdotto dal sindaco Massimo Zedda, dalla presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, e dall’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi, sarà moderato dal dirigente del comunale Fabrizio Porcedda e dalla communication specialist, Silvia Cristofalo.

A seguire, la tavola rotonda sul tema “Naturalità e biodiversità: best practice e nuove tecnologie”, con il contributo del direttore generale dell’assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente, Matteo Muntoni, del comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione, Gianluca Cocco, del presidente dell’Ordine degli Agronomi e dei Forestali di Cagliari, Mario Asquer, del direttore dell’esecuzione del contratto d’appalto di manutenzione del verde cittadino, Andrea Fenu, della property manager Bene Fai Saline Conti Vecchi, Francesca Caldara e dell’assessora Luisa Giua Marassi.

RIPRODUZIONE RISERVATA