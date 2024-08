Festa di piazza per la Torres 

sassari. «Continuiamo a sognare, continuiamo a crederci». Il presidente Stefano Udassi e il patron Pierluigi Pinna lo hanno detto in una piazza Tola gremita di tifosi. La Torres vuole continuare a restare in alto. «Vogliamo essere ancora protagonisti», ha ribadito il tecnico Alfonso Greco tra i cori festanti dei tifosi della Curva Nord e gli applausi. E il patron Pinna ha ricordato che i rossoblù vogliono emergere anche in Coppa Italia che a novembre li vedrà sfidare il Milan futuro.

Numeri in crescita

Sassari ha risposto alla “chiamata” per la presentazione della nuova stagione in Serie C con diverse centinaia di supporter che hanno affollato la piazza del centro storico. Il tifo ha risposto anche come abbonamenti: +40 per cento rispetto all’anno scorso per un totale di 1.400 abbinamenti che è ancora dato temporaneo visto che ci sono alcuni giorni a disposizione. Il club cresce anche come sponsor: «Ne abbiamo oltre 90 e questo significa che gli imprenditori ci sono vicini», ha detto il patron Pinna, «e poi torna sulla maglia dopo diversi anni lo sponsor della Regione Sardegna, Isola dell’Artigianato, grazie anche ai 12 milioni di persone che hanno seguito la nostra squadra nella stagione passata». Presumibilmente tra social e gare in tv. In aumento pure le squadre giovanili (200 iscritti), che diventano otto e ben sei partecipano ai campionati nazionali con la novità Under 14 e Under 16 e la Primavera 3 dopo il ripescaggio ottenuto grazie al secondo posto conquistato dalla formazione allenata da Marco Sanna.

Alla presentazione è intervenuto anche il neo sindaco Giuseppe Mascia: «La città può crescere come la Torres e se cresce la città crescerà ancora la Torres». Nei prossimi giorni si discuterà dello stadio “Vanni Sanna”, che ha bisogno di un restyling più accurato nonostante le migliorie apportate da Abinsula.

La formazione

Sul palco sono stati chiamati tutti i tecnici delle giovanili e della prima squadra, gli staff medici, i dirigenti, il settore stampa. Le due maglie (classica quella rossoblù per le gare casalinghe, molto bella anche la bianca da trasferta) sono state presentate coi virtuosismi di Nicola Barnabà, fra i 30 più forti al mondo nella specialità del soccer free style. Quindi la presentazione della squadra, formata da 23 giocatori perché la punta Ayman Samat, 22 anni, ha prolungato il contratto sino al 2027 ma è stato girato in prestito al Mestre in Serie D per avere maggiori spazio e responsabilità.

Sembrava fatta in serata per Jacopo Murano, centravanti classe 1990 che nella stagione passata con la maglia del Picerno è stato capocannoniere del girone C della Serie C con 20 reti, una sola su rigore. La Torres gli ha offerto un biennale, ma si sono inserite Foggia e soprattutto Trapani. La società sassarese spera di riuscire a chiudere comunque. «Il mercato non è chiuso, vogliamo fare qualche innesto per completare la rosa», ha spiegato Pinna. Improbabile però che un nuovo acquisto faccia in tempo a debuttare per la prima di campionato, lunedì a Sassari contro la Vis Pesaro.

RIPRODUZIONE RISERVATA