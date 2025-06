Festa di musica per ricordare il maestro Gesualdo Pellegrini 

Il virtuoso del flauto Gesualdo Pellegrini, è stato uno dei cittadini più illustri di Domusnovas. Docente di flauto al conservatorio di Cagliari, divenne, tra l’altro, primo flauto del teatro alla Scala di Milano, del teatro dell’Arena di Verona, del Massimo di Palermo, del Verdi di Trieste, della Rai di Torino e dell’Ente Lirico di Cagliari. Suonò anche per il soprano Maria Callas e per i più grandi direttori d’orchestra, da Mario Rossi a Victor de Sabata passando per Herbert Von karajan. Recentemente, gli erano già stati intitolati la “Casa” ed il “Teatro della musica”, locali della scuola civica di Domusnovas che ebbe il merito di fondare. Oggi, con una ricca cerimonia che comincerà alle 19, la scuola, in precedenza denominata “Iglesiente”, diverrà ufficialmente “Scuola civica di musica Gesualdo Pellegrini di Domusnovas”. «Auspichiamo - dice il direttore artistico Debora Mameli - che la passione coltivata per una vita dal maestro possa essere fonte di ispirazione per tutti i nostri studenti» La serata prevede esibizioni dei docenti e degli studenti della scuola. Grazie al materiale fornito dal figlio Giorgio Pellegrini il maestro sarà celebrato anche con un video mentre l’associazione Gesualdo Pellegrini di Cagliari presenterà il libro “Dietro i passi di un maestro”. (s. f.)

