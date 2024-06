Festa di inizio estate fra negozi e musica 

Musica, giochi e laboratori per festeggiare l’inizio dell’estate. Venerdì il salotto cittadino si trasformerà in un’ampia area pedonale (saranno chiuse al traffico le vie Figoli, Mazzini e Tirso) per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento. L’iniziativa è del Centro commerciale naturale del centro storico, con il supporto del Comune e della Pro Loco. «Gli esercenti che aderiranno alla festa di inizio estate proporranno vetrine e offerte speciali per la giornata, in modo che si crei un percorso commerciale che affianca e sostiene la manifestazione», spiega la presidente Rita Musso. Tante le iniziative in programma: l’associazione culturale Lughenè porterà in città i suoi grandi giochi in legno costruiti artigianalmente, mentre le associazioni cittadine di scacchi e bridge proporranno un torneo all’aperto (l’occasione per inaugurare la nuovissima scacchiera gigante). Adulti e bambini potranno cimentarsi nell’arte della cianotipia, antichissima tecnica di stampa a contatto. La musica farà da colonna sonora a tutte le attività: in piazza Eleonora gli alunni della scuola civica di musica diretti dal maestro Riccardo Zinzula si esibiranno in un saggio in cui le melodie classiche si mescoleranno a pezzi più moderni. Le altre vie saranno animate dalla Seuin Street Band. Appuntamento dalle 17.30. ( m.g. )

