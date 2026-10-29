Festa di Hallowen nell’Antica Tonnara 

Streghe, fantasmi, e creature misteriose sono avvisati: sabato 31 ottobre, a Portoscuso, Halloween si festeggia a suon di musica, sapori e divertimento. Sono in corso i preparativi per trasformare la suggestiva cornice dell’Antica Tonnara di Su Pranu in un palcoscenico da brividi, dove l’unica paura sarà quella di non voler andare più via. L’appuntamento, organizzato dall’associazione culturale Crew col patrocinio del Comune, è dalle 19 nella Sala Corpus, per una serata a ingresso gratuito che promette di trascinare tutti fino a notte inoltrata.

A dare il via alla festa sarà un viaggio tra i piaceri del palato, con postazioni di street food, degustazioni di vini, birre artigianali e cocktail. Un’occasione per soddisfare anche i palati più esigenti con gli chef di Crudo e Bocadillos, magari brindando con le produzioni del birrificio artigianale sulcitano Rubiu. E, in una location che profuma di storia e tradizione marinara, non potevano mancare i cocktail preparati dai barman del Rais, pronti a servire pozioni decisamente più invitanti di quelle di una strega. Poi si darà spazio alla musica. Special guest, protagonista alla consolle, sarà Rossella Duville, pronta a incendiare la Sala Corpus con un mix esplosivo di reggaeton, moombathon, dance e house. A seguire, la festa continuerà con i dj set di Marco L e dj Mimmo, per una maratona sonora capace di far ballare anche gli zombie più assonnati. L’unica regola? Lasciare a casa la timidezza e presentarsi, per entrare meglio nell’atmosfera, in costume a tema Halloween. Tra musica, buon cibo e brindisi, la vecchia Tonnara si prepara così a vivere una notte speciale, dove la tradizione incontra il divertimento e la paura lascia volentieri il posto alla voglia di ballare.

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