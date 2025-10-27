Festa di Halloween, musica e balli in piazza Manno 

Zucche, pipistrelli e magia: la festa tradizionale americana sbarca anche nella città di Eleonora che venerdì si prepara a vivere una serata da brividi e risate con il “Cartoon fest special Halloween”.

Un grande evento gratuito organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, con la collaborazione dell’associazione Ns Eventus e della compagnia Oneiros.

Dalle 17 alle 20, piazza Manno diventerà un palcoscenico a cielo aperto dove si alterneranno spettacoli dal vivo, musica, balli, truccabimbi e laboratori gratuiti per tutte le età. Il pomeriggio si aprirà con la spettacolare parata degli zombie da piazza Eleonora a piazza Manno, seguita da uno show dedicato al leggendario Thriller di Michael Jackson. Poi toccherà al dj set di Angelo Fraternali, che accompagnerà l’incontro con Paperino e Paperina, mentre i più piccoli potranno divertirsi con il ballo di “Mercoledì Addams” e la baby dance con “Nonna Addams” e Lurch. Tra un selfie e una risata, alle 18.30 faranno la loro comparsa Topolino e Minnie, seguiti dallo spettacolo ispirato a Nightmare Before Christmas. La musica continuerà con un nuovo set di Angelo Fraternali e l’animazione di Sabrina, fino al gran finale con il musical di “Coco” e l’uscita delle mascotte di Pippo e Stich. E per i migliori costumi, in palio tanti premi.

«Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per vivere insieme la città, riscoprendo il piacere di stare nelle nostre piazze e nelle nostre vie con spirito di festa», sottolinea il sindaco, Massimiliano Sanna. ( m. g. )

