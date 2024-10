Festa di Halloween, dalla caserma degli orrori al tour nelle case 

Un tour tra le case mostruose, la caserma degli orrori, animazione e maschere. Sono tantissime le iniziative organizzate anche in città giovedì per festeggiare Halloween, sia in centro che nel litorale.Ancora una volta ci ha pensato la Pro loco che, dopo la festa della birra, torna con la “Caserma degli orrori”. Una serata speciale, dalle 17 alle 20, che prevede, tra le altre cose, il pauroso tunnel dell'orrore, un viaggio tra il colorato mondo dell’aldilà con l’animazione ispirata a Coco Disney e il tutorial di decorazione delle zucche.

Tutto da scoprire dalle 17,30 in poi, con punto di ritrovo dalla scuola di via Fieramosca, sarà poi il tour tra le case mostruose con tappa in diverse abitazioni dei vari quartieri dove i cittadini si sono sbizzarriti ad addobbare le loro case nei modi più suggestivi.

La magia di Halloween si accenderà anche nella Via del Mare. Il Centro Commerciale Naturale di via Colombo prepara infatti una serata di divertimento e sorprese per famiglie e bambini. Si partirà alle 16.30 da piazza Santa Maria, con i costumi più originali. Il percorso proseguirà in via Marconi passando per la piazza del Mare, dove i commercianti accoglieranno i partecipanti con tanti dolcetti. E ancora tante sorprese anche in via Monaco e in piazza IV Novembre.

