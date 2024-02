Festa di carnevale, divieti per le auto 

Rivoluzione al traffico nel centro di Selargius per la sfilata di carnevale in programma domenica. Per l’occasione è stato istituito lo stop alle auto - dalle 16,30 alle 19 - in via Salvemini - nel tratto fra le vie Milazzo e San Martino - in via Milazzo - fra le vie Trieste e Salvemini - e nella stessa via Trieste, nel percorso fra via San Martino e via Milazzo.

Tutto per fare spazio al carnevale dello sport, con il raduno degli atleti alle 17 per poi proseguire con le gare in maschera. A seguire, alle 19,30, la “Gara delle auto spente-spinte”, la manifestazione ormai attesa dai selargini: potranno partecipare autovetture perfettamente marcianti, con equipaggi formati da un pilota e quattro atleti che provvederanno a spingere le automobili. La maschera è d’obbligo, sia per piloti e aiutanti che per le automobili. Chiuderà la manifestazione la zeppolata nella sede della Pro Loco.

