Festa di carnevale a scuola: vietati i costumi 

Niente costumi di Carnevale nella primaria della scuola primo circolo San Giovanni Bosco di Sestu. Non è uno scherzo e infatti per alcune mamme c’è poco da ridere. Il caso scoppia pochi giorni fa da una circolare interna e monta la polemica, amplificata tra passaparola, social e chat di gruppo. Questo giovedì grasso si farà la festa e i bambini potranno indossare solo una maschera e truccarsi: niente vestiti da supereroe o da fatina. E la direzione spiega: «motivi di tipo organizzativo, e di sicurezza».

La polemica

Davanti alla scuola anche ieri come ogni mattina il solito capannello di mamme intente a commentare gli ultimi eventi. «Noi genitori sicuramente siamo scontenti», spiega una quarantenne la cui figlia frequenta la terza. «Stiamo pensando di fare una piccola protesta portando lo stesso i nostri figli vestiti», dichiara un’altra signora di 38 anni, mamma di un bimbo di seconda. Molte fanno notare come la sezione dell’infanzia della scuola, in altre parole l’asilo, abbia concesso l’uso di costumi, e anche altre scuole lo prevedono. La circolare parla chiaro: «gli abiti di carnevale limitano la mobilità dei bambini, non rientra nei doveri del personale scolastico il supporto ai bambini che a causa del vestito di carnevale abbiano difficoltà ad accedere ai servizi, onde evitare spiacevoli conseguenze». Ma le famiglie non ci stanno: «troviamo noi un abito adatto per i nostri figli».

La spiegazione

La dirigente scolastica Marcella Pinna spiega con calma la situazione. «Il giovedì grasso ci sarà una parte di giornata con la lezione normale, e due ore di festa con merenda speciale e altre attività». Questo è uno dei motivi del provvedimento: «indossare per tutto l’orario un costume di carnevale, anche nei banchi, può essere molto scomodo». E quanto all’aiuto per cambiarsi, in passato si sono verificati episodi spiacevoli. Come quello di una madre un po’ troppo preoccupata che ha chiamato i carabinieri, dopo aver saputo che una maestra aveva aiutato la sua figlia accaldata a togliersi il vestito, sotto cui aveva abiti normali. E l’asilo? «Lì la situazione è diversa perché c’è l’orario corto e due docenti in compresenza, inoltre i bambini sono piccoli, c’è un rapporto più immediato», continua Pinna. E aggiunge: «non posso fare un elenco dei vestiti che vanno bene o no. Inoltre molte mamme giustamente si occupano solo del proprio figlio, mentre qui gestiamo settecento alunni». Intanto tutto è pronto per la festa, e i bambini sapranno divertirsi comunque.

