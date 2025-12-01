Festa di Capodanno con Emis Killa  

È arrivata anche l’ufficialità dalla giunta comunale: il protagonista del Capodanno nuorese sarà Emis Killa, e il concerto potrebbe svolgersi ai “Campi neri”. La decisione non chiude definitivamente il confronto delle ultime settimane sulla location dell’evento, che si era sempre svolto nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. Le verifiche tecniche hanno evidenziato criticità di carico e sicurezza nella zona della piazza, rendendo impossibile l’allestimento del palco e delle strutture di supporto. Per garantire un afflusso sicuro al pubblico previsto per la notte di San Silvestro, l’amministrazione ha prima optato per via Pertini, ma alla fine i “Campi neri” sarebbero stati ritenuti più adatti a ospitare un grande evento.

A confermare la decisione è l’assessora Natascia Demurtas, che mantiene il massimo riserbo sui dettagli. «Stiamo chiudendo gli ultimi elementi per la festa di fine anno», ha dichiarato.

Rapper milanese

Sul fronte artistico arriva la conferma più attesa, dopo nomi che si sono inseguiti in città ora c’è quello che salirà sul palco nuorese: Emis Killa sarà il protagonista del concerto di Capodanno. Il rapper milanese, tra i nomi più noti della scena hip hop italiana, porterà a Nuoro una scaletta ricca dei suoi maggiori successi, promettendo uno spettacolo pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, con un’attenzione ai più giovani. Una scommessa anche per lui, quella di provare a riempire l’area di “Campi neri”, ritenuta più adeguata (ma non definitiva) anche rispetto a via Pertini per l’assenza di cantieri. Nelle prossime ore il Comune renderà note tutte le informazioni organizzative e logistiche sul 31 dicembre.

Trasloco in periferia

Il quadro del Capodanno nuorese sembra delineato: il palco per il concerto di fine anno potrebbe essere allestito a “Campi neri” e non nel cuore della città. La decisione nasce da un problema di carico e sicurezza rilevato nella parte finale di piazza Vittorio Emanuele, dove inizialmente si sarebbe dovuto svolgere l’evento. Le verifiche tecniche hanno evidenziato criticità tali da rendere necessario lo spostamento della location, così da garantire un afflusso sicuro per il pubblico atteso nella notte di San Silvestro. Ma nulla è escluso neppure dopo la scelta spuntata ieri sera di “Campi neri”, al posto di via Pertini.

