Festa di bambini e ragazzi per salutare la fine dell’estate 

Una grande festa per salutare l’estate in attesa di ritornare sui banchi di scuola. I bambini e i ragazzi di Samassi sono stati i protagonisti della manifestazione che si è tenuta l’altro ieri al parco Tematico, tra balli, risate e distribuzione di medaglie per tutti. «L'obiettivo delle attività estive era quello di coinvolgere i minori in attività educative partendo dal gioco e dalla socializzazione – spiega la sindaca Beatrice Muscas –. Tutte le attività erano volte al benessere dei ragazzi che si sono divertiti a sperimentare nuove forme di convivenza ludica». Coinvolte nel progetto le associazioni sportive samassesi, le cooperative Ctr, Adest, e l’ufficio del servizio sociale del Comune. ( f. c. )

