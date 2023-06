Festa d’estate: partenza con il pienone 

Estate antiochense, tra musica e divertimento: partenza col botto grazie al pienone registrato giovedì sera nel lungomare. Roberta Serrenti registra il dato positivo anche grazie all’intuizione che l’assenza di un comitato per l’organizzazione della festa di San Pietro doveva essere colmata dall’assessorato al turismo del Comune lagnare. «L’idea di aprire ufficialmente la stagione estiva ha funzionato e la risposta non si è fatta attendere - dice Roberta Serrenti - l'atmosfera di festa arricchita da musica e spettacoli che coinvolgono i visitatori. Siamo partiti con musiche di accompagnamento per poi vivere spettacoli live. Il suono della musica si mescola con l'irresistibile profumo delle pietanze che vengono preparate, creando un'atmosfera unica e coinvolgente». Fa da cornice la “festa del gusto” che si può vivere come un viaggio culinario tra l'Italia, l'Europa e l'America Latina. La festa continua per 4 giorni.