Festa dell’unità nazionale e delle Forze armate,  la legione dei carabinieri aperta al pubblico 

In occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate il ministero della Difesa ha organizzato su tutto il territorio nazionale numerose manifestazioni. L’obiettivo è permettere l'incontro tra la famiglia della Difesa e i cittadini al fine di avvicinare gli italiani alle loro Forze armate, principali garanti della libertà, della democrazia e delle istituzioni.

In città la caserma “Enrico Zuddas”, sede del Comando legione carabinieri Sardegna, sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 14. Nel piazzale della caserma saranno allestiti diversi stand con mezzi e materiali delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, per offrire ai cittadini una visione diretta delle capacità e dell'impegno delle donne e degli uomini in uniforme.

Alle 12 al Parco delle rimembranze si terrà una cerimonia militare per onorare i caduti, alla quale parteciperanno rappresentanze civili e militari. A seguire, alle 12,45, all'interno del piazzale del Comando legione, verrà consegnata ai rappresentanti della direzione didattica dell'Istituto comprensivo di via Stoccolma la bandiera tricolore, simbolo dell'unità e dei valori della Nazione.

«Il Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari invita la cittadinanza a partecipare a queste importanti celebrazioni, che rappresentano un'occasione per riflettere sui valori della patria e sull'impegno quotidiano delle Forze armate nel garantire la sicurezza e la libertà del nostro Paese», è scritto in una nota dell’Arma.

RIPRODUZIONE RISERVATA