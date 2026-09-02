Festa dell’Unità, 5 giorni di eventi ma è polemica 

Cinque giorni di dibattiti, libri, musica e cucina, con esponenti della politica nazionale e regionale. Dall’8 al 12 settembre Alghero ospiterà nel porto turistico la Festa regionale dell’Unità, organizzata dal Partito Democratico della Sardegna dal tema “Europa frontiera di speranza”. Una manifestazione che prima ancora del taglio del nastro è già finita al centro dello scontro. Il programma prevede appuntamenti ogni sera su ambiente, cambiamenti climatici, industria ed energia, riforme costituzionali, agricoltura, politiche europee, governo delle città e parità di genere. Tra gli ospiti parlamentari, amministratori e rappresentanti del mondo culturale e associativo. Sabato 12 è annunciata la presenza della presidente della Regione Alessandra Todde, mentre è ancora da confermare l’arrivo della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. Spazio anche ai libri e agli spettacoli con Piero Marras, i Modena City Ramblers e Frankie hi-nrg mc. Ogni sera sarà inoltre attivo il ristorante con piatti del territorio a prezzi popolari.

Ma sulla manifestazione è esplosa la polemica. Fratelli d’Italia contesta il coinvolgimento di Unpli e Pro Loco. «La Festa dell’Unità è la festa del Partito Democratico, non una manifestazione istituzionale». Secondo FdI, associazioni apartitiche che beneficiano anche di risorse regionali non dovrebbero essere coinvolte nella kermesse di un partito. Un secondo fronte riguarda gli spazi. I capigruppo del centrodestra sostengono che la Regione avrebbe negato al Comune la possibilità di destinare alla festa una parte della banchina Millelire, perché il demanio marittimo non potrebbe ospitare manifestazioni politiche. Il Pd respinge le accuse. «Tutte le procedure sono state fatte per tempo ed è normale che ci siano interlocuzioni con gli enti». Soprattutto, precisano, la festa non ha comporta alcun esborso di denaro pubblico né alcun costo a carico dell’Amministrazione comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA