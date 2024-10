Festa dello sport per 200 studenti del territorio 

Si è svolta venerdì a Teti l’iniziativa “Buongiorno scuola”, con decine di studenti dell’istituto comprensivo di Atzara radunati nella cittadella sportiva San Sebastiano per celebrare l’inizio dell’anno scolastico fra sport e salute. Hanno partecipato oltre 200 giovanissimi. Varie le discipline: orientering, staffetta atletica 4X60, pallavolo, calcio a 7 e 8. E poi festa e aggregazione, alla presenza di insegnanti, amministratori, 38 ragazzi del liceo scientifico “Costa Azara” impegnati come tutor. «Siamo soddisfatti dal punto di vista tecnico-didattico - dice Mauro Marras, dell’ufficio provinciale di educazione fisica - è una sperimentazione unica per il territorio. Il nostro ufficio è a disposizione per nuovi eventi. Ci dispiace che, a causa di problemi tecnici, 16 ragazzi siano rimasti a piedi senza poterci raggiungere. Ci impegneremo a coinvolgerli in altre iniziative». A Sorgono la rabbia di alcune mamme: «Siamo rammaricate che 16 nostri figli non abbiamo potuto raggiungere Teti per problemi organizzativi non meglio precisati. Alla partenza, con grande stupore, abbiamo constatato che i posti sui bus erano insufficienti». Dice la dirigente scolastica Miriam Etzo: «Stiamo vagliando la situazione per capire meglio cosa sia successo». (g. i. o.)

