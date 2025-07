Festa dello sport nel parco con le stelle della kickboxing 

Dieci palestre coinvolte (9 sarde ed una emiliana) e 40 atleti di punta pronti a darsi battaglia in 21 match del massimo livello regionale, con 9 incontri caratterizzati dal “contatto pieno” e 11 riservati al contatto leggero: sarà di scena oggi a Domusnovas (20.30, parco Scarzella) il meglio della kickboxing isolana nel “Gran galà di kickboxing sotto le stelle”, organizzato dalla Twinspanu KB Team del pluricampione mondiale Giampaolo (Chicco) Spanu. «Sarà l’occasione - spiega Spanu - per vedere all’opera i migliori atleti isolani e per godersi uno spettacolo di alto livello con match di tutte e sei le discipline della kickboxing». Si partirà con i 12 incontri caratterizzati dal contatto leggero (o Kick light) per arrivare al clou dei 9 a contatto pieno nei quali gli atleti potranno affondare i colpi. Da tenere sott’occhio i match L. Spanu - Ghisu, A. Spanu - Carras, e De Ninnis - Orrù, che vedranno all’opera i due figli del campione (Lorenzo, detentore della Coppa Italia di kicklight e Alessandro, terzo ai campionati italiani di kicklight) e l’esordio nel contatto pieno di Francesco De Ninnis, già secondo ai campionati italiani di Kicklight. Ma sarà soprattutto una festa di sport per celebrare 40 anni di kickboxing a Domusnovas, disciplina avviata non a caso da Spanu, la cui Twinspanu Kb Team, con i suoi 150 iscritti tra cui oltre 100 agonisti iscritti alla Federkombat, è di gran lunga la più importante scuola in Sardegna.

