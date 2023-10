Festa delle Forze armate, prove generali 

Primo giorno di prove ieri al porto di via Roma in occasione della festa per il Giorno dell'Unità Nazionale e per la Giornata delle Forze Armate, in ricordo della fine della Prima guerra mondiale, in programma il 4 novembre. A rendere omaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto, uomini e donne delle Forze armate che hanno eseguito alcuni passaggi di fronte alla tribuna in allestimento. Alla dimostrazione ha partecipato anche la banda musicale della Brigata Sassari che ha eseguito l’inno Dimonios.

Avanti marsch

Nell’asfalto appena rifatto della calata Mariano Delogu si sono ritrovate le compagnie armate. Ad aprire la manifestazione la banda musicale in composizione mista che sarà diretta dal maestro Leonardo La Serra Ingrosso. A seguire i militari dell’Esercito, gli allievi sottufficiali della scuola di La Maddalena e i militari del battaglione San Marco, gli avieri con il basco azzurro dei Vam, 56 allievi carabinieri della scuola di Iglesias che per l’occasione indosseranno l’antica uniforme storica e gli allievi finanzieri. A chiudere la parata le note inconfondibili dei sassarini .

Allineati e coperti

A dirigere il rigido protocollo previsto in occasioni così importanti è stato chiamato il capitano di vascello della Marina Militare Riccardo Rizzotto che avrà il compito di impartire gli ordini della parata ai 300 militari del battaglione. A passo di marcia sfileranno di fronte alla tribuna presidenziale percorrendo il tragitto che va dalla rotatoria della vecchia stazione marittima sino alla fioriera all’altezza della sede dell’Autorità portuale.

Il clou

La giornata di Mattarella inizierà alle 9 a Roma dove il Capo dello Stato deporrà una corona sulla Tomba del Milite Ignoto, all’Altare della Patria. Conclusa la cerimonia il Presidente salirà sull’areo di Stato diretto in Sardegna dove è atteso alle 11,30. Il clou della manifestazione si avrà quando la banda musicale suonerà l’inno di Mameli, a seguire 21 colpi sparati a salve dalle navi della Marina ormeggiate al porto e il sorvolo degli aerei delle Frecce Tricolori che torneranno in città nuovo dopo l'esibizione del 20 agosto scorso al Poetto.

Prevista, alle spalle dello schieramento del battaglione, una mostra statica dei mezzi in uso alle Forze armate

Massima allerta

Le misure di sicurezza sono eccezionali. Cecchini saranno posizionati sui tetti di via Roma e in luoghi strategici. Per quanto riguarda la viabilità, sugli orari se ne saprà di più dopo che sarà firmata l’ordinanza. Sarebbe già stata decisa la chiusura al traffico di via Roma lato mare e la strada di collegamento con l’aeroporto di Elmas.

