Festa delle Forze armate Domani arriva Mattarella, via Roma sarà zona rossa 

Sfileranno oltre cinquecento militari dell’Esercito – in testa la Brigata Sassari – dell’Aeronautica, della Marina, della Guardia di finanza e dei Carabinieri, quasi tutti sardi, domani al porto di Cagliari per la Festa delle forze armate, davanti al presidente della Repubblica. Poi, ci saranno le navi da guerra, le Frecce tricolori e i paracadutisti. Via Roma e dintorni blindati, traffico rivoluzionato dalle 9 del mattino fino alla conclusione (intorno all’una), misure di sicurezza eccezionali, il pubblico potrà assistere alla parata in aree riservate.

Il programma

La cerimonia comincia intorno alle 11.30 (in onda in diretta su Rai Uno), con l’arrivo di Sergio Mattarella. In programma i discorsi del capo di stato maggiore della difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone (che da gennaio 2025 sarà Chairman del comitato militare della Nato), poi del ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è dato sapere se Mattarella parlerà, in queste occasioni alcune volte lo ha fatto, altre invece ha scelto di partecipare esclusivamente con la sua autorevole presenza e con la consegna – come succederà anche domani – delle decorazioni a cinque bandiere. Ci sarà anche la Bandiera di Guerra della Guardia di Finanza che arriva per la prima volta nell’Isola e farà parte dello schieramento del battaglione di formazione interforze.

A questo punto inizia la sfilata, poi si esibiranno le Frecce e ci sarà il lancio di sei paracadutisti, uno per ciascun reparto, il sesto porterà una grande bandiera dell’Italia. Infine, le salve di cannone delle navi ormeggiate di fronte alla tribuna d’onore.

La viabilità

Il Comune e la Capitaneria di porto ieri hanno predisposto le ordinanze relative a traffico, viabilità e divieti vari. Via Molo di Sant’Agostino, Lungomare New York 11 settembre (cioè via Roma lato porto) e il percorso riservato ai bus saranno chiusi al traffico dalle 9 del mattino fino al termine della manifestazione.

Chi arriva dalla Statale 195, o comunque dal versante occidentale della città attraverso via Riva di Ponente, avrà l’obbligo di svolta in via Sassari e da qui potrà proseguire per via Roma in direzione viale Trieste (oltre la zona transennata per lavori) oppure verso il Largo Carlo Felice. Perché, come si sa, il versante portici della strada è occupato dal cantiere di riqualificazione.

Imponenti le misure di sicurezza previste, anche l’accesso alla zona sotto i portici sarà monitorato. Mentre l’intero specchio acqueo davanti all’area del palco è stato liberato, per lasciare spazio alle navi militari.

In mare

Il tratto di mare tra il molo di Levante e il molo di Ponente è stato suddiviso in due zone: Alfa e Bravo. La prima è rossa, e dalle 8 alle 14 sarà vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che a uso professionale; ormeggiare nelle banchine (ad eccezione dei mezzi già ormeggiati); fare immersioni e pescare.

Nella zona “Bravo”, che arriva fino all’imboccatura del porto, le barche in transito dovranno comunicare alla sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari (al canale VHF 16, oppure allo 070659225) con almeno 30 minuti di anticipo le proprie intenzioni (transito/ormeggio/disormeggio), e procedere con estrema cautela e alla minima velocità.

RIPRODUZIONE RISERVATA