Festa delle etnie e mercatini natalizi 

Un doppio appuntamento che ha come ingredienti cultura, tradizione, buon cibo e atmosfera natalizia. La Pro Loco di Arborea chiude l’anno in bellezza nel Centro fieristico sulla strada 19 Est.

Si parte domani con l’inaugurazione dei mercatini, domenica saranno allestiti i “laboratori della creatività”, spazi interattivi dedicati alla conoscenza diretta dei prodotti della terra, degli animali e delle piante. In concomitanza si terrà la 21esima edizione della Festa delle etnie, rassegna gastronomica che celebra le tradizioni culinarie delle comunità di origine veneta, laziale, romagnola, friulana e sarda, con piatti tipici preparati secondo le ricette tramandate dalle famiglie fondatrici di Arborea. Prevista l’esibizione del gruppo etnico Drinnidase, di altri tradizionali e il concerto delle Kanusie. Ci sarà poi il Villaggio di Babbo Natale, giochi per i più piccoli. L’iniziativa è promossa con la collaborazione di Comune, Regione, Fondazione di Sardegna, Banca di Arborea, Tre A Latte Arborea, la Produttori, i Comuni gemellati e una rete di sponsor locali. «Siamo convinti - dice il presidente Paolo Sanneris - che la valorizzazione delle radici e di esperienze condivise sia la base di una comunità viva». ( s.p. )

