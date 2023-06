Festa dell’Arma: premiati 45 carabinieri 

Nel Comando Legione Carabinieri “Sardegna” si è tenuta la celebrazione del 209° anniversario della fondazione dell’Arma, da 201 anni presente nell’isola. Alla cerimonia, cui hanno partecipato autorità civili e militari, oltre all’illustrazione dell’attività operativa svolta sul territorio nell’anno trascorso, sono stati premiati 45 militari, in servizio e in congedo, che si sono resi protagonisti di azioni meritorie durante l’adempimento del dovere, tra cui: il salvataggio di persone che avevano intenzione di togliersi la vita o che si trovavano in pericolo, l’attività investigativa che ha permesso di sgominare organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti e al riciclaggio dei proventi delle attività illecite e la cattura della primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina.

Il comandante della Legione, Generale Francesco Gargano, ha ricordato l’apporto dell’Arma dei Carabinieri sul territorio: «Oltre 350.000 chiamate, quasi 1000 al giorno, arrivate nel 2022 alle Centrali Operative sul territorio regionale, attraverso il “112”, cui sono seguiti interventi operativi. Le componenti dell'Arma hanno deferito in stato di libertà 11.000 persone e ne hanno tratto in arresto oltre 1160, perseguendo 33.500 reati, quasi l'80% di quelli verificatisi. Si aggiunga il sequestro di 30 tonnellate di sostanze stupefacenti, tra cui 35.000 piante di cannabis, oltre al controllo di circa 610.000 persone e 440.000 veicoli da parte delle 180.000 pattuglie impiegate nel territorio, in sinergia con le altre Istituzioni, Forze Armate e di Polizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA