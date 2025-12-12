VaiOnline
Lanusei.
13 dicembre 2025 alle 00:07

Festa dell’albero per i bambini di Su Tauli 

Oltre sessanta nuovi arbusti sono stati piantumati ieri a Lanusei nel parco di Su Tauli. Protagonisti i bambini della scuola dell'infanzia, che con le loro piccole manine hanno messo a dimora piantine di corbezzolo, agrifoglio, roverelle e altre specie, con il supporto degli operai Forestas.

Nello spazio verde, di recente oggetto di una importante opera di rigenerazione voluta del Comune grazie ai cantieri verdi Lavoras, i piccoli studenti hanno potuto "sporcarsi" le mani, toccando la terra e ognuno di loro si è cimentato a piantumare la "sua" piantina. L'occasione è stata la festa dell'Albero organizzata dall'amministrazione (prevista inizialmente per il 21 novembre rimandata a ieri a causa del maltempo).

Dopo i saluti del sindaco Davide Burchi, sono seguiti gli interventi del dirigente scolastico Alessandro Virdis e del direttore dell'agenzia Forestas di Lanusei, Michele Pusceddu, il quale ha spiegato ai piccoli l'importanza di tutelare l'ambiente, del ruolo vitale degli alberi e la necessità di coltivare le buone pratiche. A fine mattina è stata donata loro una piantina che hanno portato a casa. «I bambini hanno gradito l'iniziativa e si sono divertiti tanto - ha commentato la vice sindaco e assessora all'Ambiente Maria Tegas - Insieme si possono portare avanti progetti utili, educativi e di tutela dell'ambiente, come questo». (f. me.)

