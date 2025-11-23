Festa dell’albero, nuove piante nel parco 

Una decina di nuove piante all’ingresso di Molentargius per celebrare la Festa dell’albero, e mettere radici contro il cambiamento climatico. L’iniziativa “Alberi per il futuro” - promossa a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle - è stata organizzata ieri dal gruppo territoriale di Quartu del Movimento, con la partecipazione dei vertici del parco - il presidente Stefano Secci - il consigliere regionale pentastellato Michele Ciusa, e il sindaco Graziano Milia. In prima linea il referente dei giovani attivisti del M5Stelle, Samuel Moi, Ugo Dall’Ora, referente progetti del Movimento, e Andreina Nuvoli, vicepresidente del gruppo territoriale.La manifestazione è stata l’occasione per un un momento comunitario di aggregazione e sensibilizzazione ambientale», spiegano gli organizzatori, «e per dare al nostro territorio e alle future generazioni una migliore qualità dell’aria, nonché un ambiente sano».

