Monserrato.
25 settembre 2025 alle 00:34

Festa della vendemmia, tre giorni di riscoperta delle radici 

Va in archivio la trentesima edizione di Sa Fest’e Sa Binnenna. Nei tre giorni di sagra dedicata alla vendemmia, centinaia di persone si sono riversate per le vie del centro tra degustazioni, la sfilata rievocativa con trattori e carri trainati dai buoi, il momento conviviale de “su smurzu”, la merenda tipica del vendemmiatore, e lo spettacolo del “Sindaco di Scraffingiu” di Alessandro Pili. Per la Pro Loco la soddisfazione per il successo dell’evento e l’auspicio di bissare il marchio di “Sagra di Eccellenza” ricevuto a marzo in Senato. «Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, alle associazioni, ai volontari e all’amministrazione per la piena riuscita di questa edizione», commenta la presidente Francesca Distinto. «Sa Fest’e Sa Binnenna continua a rappresentare un momento di identità, memoria e comunità, rinnovando l’orgoglio delle nostre radici». Intanto, arrivano nuovi riconoscimenti per il comparto vitivinicolo cittadino. Nell’ambito dei Sardinia Food Awards, l’Oscar dei prodotti agroalimentari sardi, la cantina Locci Zuddas porta a casa il “Premio Innovazione e Territorio”, che sarà assegnato a ottobre a Oristano.

