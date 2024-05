Festa della Repubblica con sei onorificenze 

Domenica prenderanno il via dal Parco della Resistenza, in viale Repubblica, le celebrazioni per il 78esimo anniversario della fondazione della Repubblica. La cerimonia inizierà alle 9: alla presenza delle autorità sarà deposta una corona di fiori al monumento in onore dei “Caduti”. Alle 10, poi, è previsto il trasferimento in piazza Roma per l’alzabandiera, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e l’intervento del prefetto, Salvatore Angieri, ad un anno dal suo arrivo nella città di Eleonora.

Seguirà la consegna di sei onorificenze “Al merito della Repubblica italiana”, concesse da Sergio Mattarella a coloro che hanno acquisito particolari benemerenze «nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari«. L’ambito riconoscimento sarà assegnato a Fabio Sassu, Maurizio Casu, Salvatore Vinci, Daniele, Rocchi, Nicola Piredda e Pierfrancesco Garau. Colonna sonora della cerimonia saranno la Banda musicale alerese, i cori Diatonia di Oristano e dei bambini della Primaria di via Bellini. ( m. g. )

