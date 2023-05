Festa della Repubblica,  celebrazione alla Fiera  

Alle 10,30 nella sala Pasolini del Centro congressi della Fiera è in programma una cerimonia celebrativa durate la quale sarà letto il messaggio del presidente della Repubblica e verranno consegnate 16 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato in favore degli insigniti e destinate a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Domani ricorre il 77° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Per celebrare la ricorrenza, nella mattinata, alle 9,30, il prefetto Giuseppe De Matteis, assieme al presidente della Regione Christian Solinas, al sindaco Paolo Truzzu e al comandante del Comando Marittimo Autonomo Ovest Enrico Pacioni, deporrà una corona d’alloro al Monumento dei Caduti, al Parco delle Rimembranze.

La cerimonia

Medaglie d’onore

Saranno consegnate anche due medaglie d’onore ai cittadini italiani costretti al lavoro coatto nei campi nazisti dopo l’8 settembre 14943 previste dalla legge n°296 del 2006.

Il 2 e il 3 giugno (del 1946) è la data in cui si tenne il referendum istituzionale con il quale gli italiani scelsero la repubblica come forma di Stato, e non la monarchia.

