Festa della Patrona, è polemica 

Da venerdì 19 a domenica 21 a Villaurbana sono in programma i festeggiamenti in onore di Santa Margherita, patrona del paese. Ma la vigilia è animata dalla protesta dei venditori ambulanti sul prezzo dei posteggi. Costi troppo alti, secondo Mauro Zedda e Cesare Frongia, due dei commercianti.

La protesta

«Abbiamo fatto la richiesta al Comune – commenta Zedda, presidente di Ambulantando (confederazione sindacale sarda) – e ottenuto la risposta dal comitato: ci hanno detto che se volevamo partecipare per un solo giorno, quello dell’esibizione di Elettra Lamborghini, dovevamo pagare 500 euro. Dopo un incontro con il sindaco e il presidente del Comitato di Santa Margherita ci è stata chiesta la stessa cifra, ma per i tre giorni di festa. Cifra in ogni caso ci sembra eccessiva. Se non ci permettono di lavorare pagando la cifra corretta, siamo pronti ad andare là il giorno della festa e fare una protesta». Sulla stessa linea Frongia: «Ci è stato detto che vogliono 500 euro e ci siamo rifiutati. Noi campiamo da questo lavoro e non ci sembra giusto dare questa cifra ma una più equa basata sulle normative. Se il prezzo non calerà faremo un sit-in». La richiesta è quella di posizionare bancarelle in un’area gestita dal comitato avuta in concessione dal Comune.

Sindaco e organizzatori

«Abbiamo concesso l’area al comitato – commenta il sindaco, Paolo Pireddu - Per questo motivo gli ambulanti non pagheranno il suolo pubblico, si tratta di un contributo di partecipazione all’evento organizzato dal comitato». «Noi – commenta Maurizio Lai, presidente del comitato dei festeggiamenti di Santa Margherita – abbiamo ottenuto la concessione dell’area per la gestione diretta, con il Comune che ha fatto una delibera per concedere lo spazio. Abbiamo stabilito un prezzo di 500 euro per il concerto di Elettra Lamborghini per poter ripagare l’evento, scendendo fino a 500 euro per tutti e tre i giorni. È un contributo di partecipazione per le spese della festa, non è la quota per il suolo pubblico. La manifestazione non è organizzata da un ente pubblico, ma dal Comitato che chiede un contributo così come accade per altri eventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA